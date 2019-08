Russia: funzionario Usa, missile a propulsione nucleare "probabile" causa esplosione mortale

- L'esplosione avvenuta la scorsa settimana nella base militare in Arkhangelsk, nella Russia settentrionale, che ha ucciso almeno 7 persone, avrebbe coinvolto il nuovo missile da crociera a propulsione nucleare russo: lo ha detto un funzionario dell'intelligence degli Stati Uniti citato dal quotidiano “New York Times”. La fonte ha anche affermato che sarebbero stati rilevati livelli di radiazioni più alti nelle aree vicine al luogo dell'esplosione, anche se non è chiaro se queste radiazioni siano collegate al possibile lancio del nuovo sistema missilistico. L'esplosione sarebbe dunque collegata al test di un missile da crociera a propulsione nucleare, il Burevestnick/Skyfall, una delle nuove armi supersoniche che il presidente russo Vladimir Putin aveva annunciato l'anno scorso. (segue) (Was)