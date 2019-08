Funerali Diabolik: Irriducibili, domani non vada nessuno a cimitero Flaminio, si rispetti volotà famiglia

- I tifosi della Lazio domani non andranno al cimitero Flaminio per la cerimonia in forma privata stabilita dalla Questura. "In segno di rispetto assoluto nei confronti dei familiari d Fabrizio accogliamo l'invito lanciato dalla famiglia e non saremo presenti domattina al cimitero Flaminio - scrivono gli Irriducibili in un post su Facebook che si può leggere sul profilo La voce della Nord. "Estendiamo l'appello a tutti i tifosi della Lazio e non, e ai tanti amici di Fabrizio. E' obbligo morale di tutti rispettare la volontà della famiglia", concludono. (Rer)