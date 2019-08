Funerali Diabolik: verso mancato svolgimento rito domani, famiglia dirà no a spostamento salma

- I tifosi della Lazio domani non andranno al cimitero Flaminio per la cerimonia in forma privata stabilita dalla Questura. per l'ultimo saluto a Fabrizio Piscitelli, storico capo ultras della Lazio noto come Diabolik negli ambienti del tifo organizzato e ucciso in un agguato a mano armata alcuni giorni in zona Cinecittà a Roma. "In segno di rispetto assoluto nei confronti dei familiari d Fabrizio accogliamo l'invito lanciato dalla famiglia e non saremo presenti domattina al cimitero Flaminio", scrivono gli Irriducibili in un post su Facebook che si può leggere sul profilo La voce della Nord. "Estendiamo l'appello a tutti i tifosi della Lazio e non, e ai tanti amici di Fabrizio. E' obbligo morale di tutti rispettare la volontà della famiglia", concludono i tifosi. Anche la famiglia dopo l'incontro in Questura avvenuto nel pomeriggio ha reso noto che la salma del 53enne non verrà spostata da Tor Vergata. A quanto si è appreso da fonti vicine alla famiglia, che da giorni sta opponendosi alla decisione della Questura di far svolgere la cerimonia in forma privata per ragioni di pubblica sicurezza, i familiari, e in particolare la sorella e la moglie di Piscitelli, vogliono una cerimonia pubblica aperta oltre che ad amici e parenti anche ai numerosi supporter che vogliano dare un ultimo saluto a Diabolik. Chiaramente il mancato spostamento della salma da Tor Vergata al cimitero Flaminio che deve essere autorizzata dai familiari, salvo cambiamenti dell’ultima ora, non permetterà lo svolgimento del rito funebre fissato per le 6 di domani nella cappella del cimitero. Dal fronte della Questura, dopo l'incontro con la famiglia, hanno fatto sapere però che resta confermato il servizio di ordine pubblico previsto per domani mattina alle 6 al cimitero Flaminio di Roma e che il rito si svolgerà soltanto se i familiari lo decideranno. La famiglia ha infatti fatto ricorso al Tar e oggi è arrivato dal tribunale il no alla sospensione dell'ordinanza del Questore, ma il Tar non si è espresso sul ricorso che resta in piedi insieme, quindi, all'ipotesi di una cerimonia pubblica secondo i desiderata della famiglia. (Rer)