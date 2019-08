Governo: Salvini, taglio parlamentari in realtà è un salva-Renzi, verso incontro con Berlusconi

- Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha scritto su Facebook che "il taglio dei parlamentari in realtà è un salva-Renzi. Fino all’anno prossimo non si potrebbe più tornare a votare, e la coppia Renzi-Boschi (che ha sempre votato contro il taglio) salverebbe la poltrona. Capito? Una volta mandati a casa questi sciagurati, non solo tagliamo poltrone", ha aggiunto il leader della Lega, "ma anche stipendi". Tema che Salvini ha rilanciato poi nella riunione, durata un'ora, dei parlamentari leghisti che si è tenuta in serata all'hotel Palatino di Roma. Sui tempi della crisi, il leader della Lega ha detto di affidarsi "alla saggezza del presidente della Repubblica, ma è evidente che non c'è un'altra maggioranza", ha detto Salvini, che probabilmente incontrerà domani mattina Silvio Berlusconi dopo una giornata che ha visto il centrodestra ricompattarsi nella conferenza dei capigruppo al Senato. (segue) (Rin)