Difesa: capo comando operazioni speciali Usa chiede revisione etica dopo recenti scandali

- Il generale Richard Clarke, capo del comando delle operazioni speciali degli Stati Uniti, ha ordinato una profonda valutazione etica e culturale dell'intero reparto sulla scia di alcuni scandali che hanno interessato alcuni membri forze speciali della Marina Usa (Navy Seal). "I recenti incidenti hanno messo in discussione la nostra cultura ed etica e minacciano la fiducia riposta in noi", ha scritto Clarke in un documento interno ripreso dalla stampa statunitense. "Il popolo americano deve fidarsi di coloro che li proteggono ... Si tratta di renderci migliori". Alcuni membri delle forze speciali hanno affrontato delle gravi accuse di cattiva condotta, tra cui crimini di guerra, abuso di alcol e droghe, omicidio, traffico di stupefacenti e stupro. La revisione inizierà immediatamente e riguarderà il modo in cui le truppe delle forze speciali vengono selezionate e addestrate, ma anche come vengono gestite le inosservanze e le misure disciplinari. (segue) (Was)