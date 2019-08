Usa-Costa Rica: vicesegretario di Stato Moley a San José per forum Upu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesegretario di Stato Usa, Kevin E. Moley ha dato il via ieri ad una visita in Costa Rica che durerà fino al 15 agosto. Lo riferisce un comunicato stampa del Dipartimento di Stato Usa. A San José, Moley parteciperà al Forum della Universal Postal Union (Upu) per le Americhe, dove incontrerà vari funzionari dell’agenzia Onu. Secondo quanto si legge nella nota del dipartimento di Stato, il forum offrirà inoltre l'opportunità per il funzionario Usa di consultare altri partner regionali dell'Upu su questioni di reciproco interesse, in particolare le riforme necessarie che saranno al centro del congresso straordinario dell’agenzia previsto per il prossimo settembre.(Res)