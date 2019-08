Milano: De Pasquale (FI) su aggressione largo La Foppa, Comune reagisca

- Il capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Milano, Fabrizio De Pasquale, in una nota commenta l'aggressione di una donna avvenuta questa mattina in largo La Foppa. "La presenza di persone pronte ad aggredire e anche a uccidere per piccole rapine o per futili motivi rende tutta Milano, centro compreso, sempre più pericolosa. Non è possibile che circolino tante 'bombe umane' sotto effetto di alcol, stupefacenti e disturbi psichici", osserva il capogruppo azzurro. "Non vogliamo assuefarci a questi episodi considerandoli normali nella loro folle pericolosità. Il Comune reagisca. Serve aprire subito un Centro per il Rimpatrio (CPR), serve applicare subito i Daspo per i clochard molesti, di cui in corso Garibaldi abbiamo più volte denunciato la presenza, e serve al più presto un patto tra Comune, Questura e Magistratura per identificare ed espellere quegli immigrati che non possono essere affidati per la loro pericolosità sociale alle comunità", conclude De Pasquale.(com)