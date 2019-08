Funerali Diabolik: Questura incontra famiglia ma ancora incerto svolgimento rito domani (2)

- Nel pomeriggio di oggi il Tar del Lazio ha negato la richiesta della famiglia di sospendere l'ordinanza del Questore che impone lo svolgimento di funerali in forma privata per ragioni di sicurezza. Il ricorso presentato dalla famiglia però resta ancora in piedi e quindi si sono aperti diversi scenari che andranno a chiarirsi nelle prossime ore. Da diversi giorni, tra appelli a istituzioni e anche al papa, la famiglia di Piscitelli, morto in un agguato a mano armata il 7 agosto scorso al parco degli Acquedotti, chiede la possibilità di una cerimonia pubblica, aperta ai tanti che lo conoscevano. Il Questore Carmine Esposito invece ha stabilito che le esequie si svolgano in forma privata, alle sei del mattino di domani alla cappella del cimitero Flaminio. Il Tar del Lazio, a cui la famiglia aveva presentato istanza, non ha avallato la sospensione delle misure adottate dalla questura, ma ha lasciato in piedi il ricorso. Resta quindi aperta l’ipotesi sia che la famiglia possa chiedere un risarcimento, sia che si possa organizzare un'altra cerimonia funebre e pubblica, a seguito di nuovi pronunciamenti del Tar. (segue) (Rer)