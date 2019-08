Iran-Qatar: tensioni Stretto di Hormuz e rapporti bilaterali al centro visita Zarif a Doha

- Il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, ha definito “molto produttiva” la sua visita avvenuta oggi in Qatar in cui ha avuto colloqui con l’emiro Tamim bin Hamad al Thani e l’omologo Mohammed bin Abdulrahman al Thani. In un messaggio diffuso su Twitter, il ministro ha sottolineato che durante i colloqui sono state scambiati molte opinioni sui rapporti bilaterali, le crisi regionali e internazionali, in particolare le sanzioni statunitensi contro l’Iran e la sicurezza nello Stretto di Hormuz. “Solo i paesi della regione possono mantenere la sicurezza”, ha sottolineato Zarif, facendo riferimento all’invio da parte di Stati Uniti e Regno Unito di navi da guerra nella regione del Golfo Persico per scortare petroliere e navi commerciali che attraversano lo Stretto di Hormuz. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa “Irna”, Zarif ha sottolineato l’inefficacia delle sanzioni economiche contro l’Iran, misure che egli ha descritto come “terrorismo economico” che non fanno che aumentare “l'insicurezza nella regione”. (segue) (Res)