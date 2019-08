Iran-Qatar: tensioni Stretto di Hormuz e rapporti bilaterali al centro visita Zarif a Doha (2)

- In un’intervista rilasciata all’emittente del Qatar “al Jazeera”, Zarif ha dichiarato che la continua corsa agli armamenti sostenuta dagli Stati Uniti nella regione del Medio Oriente, in particolare nel Golfo Persico, trasformerà l’area in una “polveriera”. "Gli Stati Uniti hanno (venduto) armi per un valore di 50 miliardi di dollari nella regione l'anno scorso. Alcuni dei paesi della regione con meno di un terzo della nostra popolazione spendono 87 miliardi di dollari in armamenti”, ha dichiarato il ministro, osservando che al contrario l’Iran ha speso nel 2018 solo 16 miliardi di dollari per il comparto della difesa a fronte di una forza armata composta da oltre un milione di persone. Nell’intervista il ministro ha puntato il dito contro Arabia Saudita ed Emirati sostenendo che i due paesi hanno speso in armamenti e attrezzature militari rispettivamente 87 e 22 miliardi di dollari lo scorso anno: “Se stiamo parlando di minacce provenienti dalla regione, esse provengono dagli Stati Uniti e dai suoi alleati che stanno riversando armi nella regione, rendendola una polveriera pronta ad esplodere”. Commentando la recente decisione di Washington di formare una coalizione navale che ha come obiettivo di scortare le navi commerciali che attraversano lo Stretto di Hormuz a seguito delle minacce iraniane, Zarif ha dichiarato: "Questo è un piccolo specchio d'acqua e più forze navali sono presenti tanto meno vi sarà sicurezza. La presenza della flotta statunitense e di altri paesi nel Golfo Persico non ha mai prodotto sicurezza”. Zarif ha ricordato in merito l’abbattimento di un aereo di linea iraniano nel 1988 (durante la guerra tra Iran e Iraq 1980-1988) da parte di una nave da guerra Usa costato la vita a 290 persone. Zarif ha invitato Washington a “non interferire” negli affari interni dell’Iran e in generale della regione del Golfo, osservando che l’invio di navi da guerra nello Stretto di Hormuz è percepito come “un atto ostile” il cui impatto “non sarà altro che l’insicurezza”. (Res)