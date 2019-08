Algeri: deficit commerciale pari a 3,18 miliardi di dollari nel primo semestre

- La bilancio commerciale dell’Algeria ha registrato deficit della bilancia commerciale con l’estero di 3,18 miliardi di dollari nella prima metà del 2019. Lo riporta l’agenzia di stampa “Aps” citando un rapporto della Direzione generale delle dogane. Il deficit risulta in aumento di 340 milioni di dollari rispetto al dato dello stesso periodo del 2018 pari a 2,84 miliardi. Nella prima metà del 2019, le esportazioni algerine hanno raggiunto i 18,96 miliardi in calo rispetto ai 20,29 miliardi dello stesso periodo del 2018 (-6,57 per cento). Anche le importazioni hanno registrato un leggero calo (-4,30 per cento) a 22,14 miliardi di dollari rispetto ai 23, 14 miliardi del 2018. Gli idrocarburi hanno rappresentato la maggior parte delle esportazioni algerine all’estero nel periodo di riferimento con un peso del 93,10 per cento sul totale dell’export attestandosi a 17,65 miliardi di dollari rispetto ai 18,84 miliardi nello stesso periodo del 2018 (-6,31 per cento). Le esportazioni di prodotti non derivanti dal settore petrolifero restano marginali. Il loro valore nel primo semestre del 2019 si è attestato a 1,31 miliardi di dollari in leggero calo rispetto al dato di 1,45 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno.(Ala)