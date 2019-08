Usa: amministrazione Trump inasprisce regole per residenza permanente agli immigrati

- L'amministrazione Trump ha introdotto una nuova norma che rende più difficile per gli immigrati legali a basso reddito, che ricevono forme di assistenza, rimanere legalmente nel paese. Gli immigrati legalmente negli Stati Uniti potrebbero non ottenere infatti la carta verde (la cosiddetta carta di residenza permanente) se usano una serie di programmi sociali e, ai potenziali immigrati potrebbe essere vietato l'ingresso se non sono in grado di convincere un ufficiale consolare che non useranno tali programmi. La norma, emanata oggi, 12 agosto dal dipartimento per la Sicurezza nazionale, è una della misure più ambiziose e radicali della politica di immigrazione dell'amministrazione Trump. L'uso o il potenziale utilizzo di un programma di indennità come Medicaid, o alcuni tipi di assistenza abitativa o buoni pasto potrebbero ora squalificare un richiedente, compresi circa 900.000 immigrati attualmente negli Stati Uniti. “L'amministrazione del presidente Trump sta rafforzando gli ideali di autosufficienza e responsabilità personale", ha detto ai giornalisti alla Casa Bianca Ken Cuccinelli, direttore ad interim dei Servizi di immigrazione e cittadinanza degli Stati Uniti (Uscis). (Was)