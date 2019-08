Funerali Diabolik: famiglia non autorizzerà spostamento salma da Tor Vergata a cappella cimitero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La salma di Fabrizio Piscitelli, 53enne storico capo ultras della Lazio noto come Diabolik negli ambienti del tifo, non verrà spostata da Tor Vergata. E’ questa la volontà dei familiari, a quanto si apprende da fonti a loro vicine, che da giorni stanno opponendosi alla decisione del Questore di Roma di far svolgere la cerimonia in forma privata. I familiari, e in particolare la sorella e la moglie di Piscitelli, vogliono una cerimonia pubblica aperta oltre che ad amici e parenti anche ai numerosi supporter che vogliano dare un ultimo saluto a Diabolik. Chiaramente il mancato spostamento della salma da Tor Vergata al cimitero Flaminio che può essere autorizzata dai familiari, salvo cambiamenti dell’ultima ora, non permetterà lo svolgimento del rito funebre fissato per le 6 di domani nella cappella del cimitero(Rer)