Usa: procuratore generale Barr segnala “gravi irregolarità” nel carcere dov'è morto Epstein

- Il procuratore generale degli Stati Uniti, William Barr, ha dichiarato oggi, 12 agosto, che sono state riscontrate "gravi irregolarità" nel carcere federale di New York, dove il miliardario Jeffrey Epstein è morto in un apparente caso di suicidio. "Ero inorridito e sinceramente arrabbiato nell'apprendere dell'incapacità (del Metropolitan Correctional Center) di garantire adeguatamente la sicurezza a questo detenuto”, ha detto Barr in un discorso a un gruppo di forze dell'ordine a New Orleans. "Ora stiamo venendo a conoscenza di gravi irregolarità in questa struttura che sono profondamente preoccupanti e richiedono un'indagine approfondita", ha continuato Barr, ripreso dall'emittente televisiva “Nbc News”. Le osservazioni di Barr arrivano due giorni dopo che Epstein è stato trovato morto nella sua cella nel centro di detenzione federale di Manhattan, per le accuse di decine di abusi sessuali su delle minori. Diversi funzionari delle forze dell'ordine hanno affermato che Epstein sembra essersi impiccato, ma si attendono ancora i risultati dell'autopsia. Sono tre le inchieste sul caso. (Was)