Governo: Salvini, taglio parlamentari in realtà è un salva-Renzi, verso incontro con Berlusconi (2)

- "L'Italia che produce - ha detto Salvini ai parlamentari della Lega - ci chiede di fare in fretta perché l'unica cosa che l'Italia non si può permettere è perdere tempo. Chiunque la tira in lungo lo fa perché ha paura di perdere la poltrona. E Renzi ne è l'immagine più evidente". Matteo Salvini ha anche detto che "chi ha paura delle elezioni è perché evidentemente ha lavorato male e teme di non tornare in Parlamento", ha aggiunto Salvini al termine dell'assemblea dei gruppi della Lega, "noi chiediamo che si voti il prima possibile. E poi saranno gli italiani a scegliere un governo che per cinque anni governa e fa. Perché negli ultimi mesi fra no, litigi, insulti e blocchi... E il no alla Tav, alla giustizia, alle Olimpiadi, all'autonomia, alle riforme: l'Italia non può permettersi altri 'no'". (segue) (Rin)