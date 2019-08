Brasile: giudice accoglie ricorso contro nomina di Eduardo Bolsonaro ad ambasciatore

- Il giudice della sedicesima sezione civile del tribunale federale di Brasilia, Flavia de Macedo Nolasco, ha accolto il ricorso presentato dalla Procura della repubblica federale nel quale i magistrati chiedono che il tribunale si esprima con una ingiunzione che imponga al governo di rispettare una serie di criteri per la nomina ad ambasciatore di persone che non facciano parte del corpo diplomatico. L'azione civile è stata presentata nel tentativo di impedire che il deputato Eduardo Bolsonaro, figlio del presidente Jair, possa essere nominato come ambasciatore brasiliano negli Stati Uniti, pur non essendo un diplomatico. (segue) (Brb)