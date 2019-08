Brasile: giudice accoglie ricorso contro nomina di Eduardo Bolsonaro ad ambasciatore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice, accogliendo l'azione, ha inviato una replica con alcune considerazioni alla procura, concedendo 10 giorni di tempo per la risposta. In particolare il giudice ha sostenuto che "l'analisi dei criteri legali stabiliti per la nomina di agenti statali può essere effettuata dalla magistratura", ma che tuttavia il giudice si può esprimere solo "su atti concreti che possono essere illegali o incostituzionali", si legge nell'ordinanza. "Se si presenta un caso concreto in cui si ritiene che gli atti giuridici e le disposizioni costituzionali non siano stati rispettati, la conoscenza del giudice di primo grado sarebbe consentita". Tuttavia il giudice non può esercitare controllo su atti statali. In altre parole il giudice potrà esprimersi, valutando l'eventuale illegittimità della nomina, solo dopo l'avvenuta nomina ad ambasciatore per Bolsonaro e non mentre l'iter è ancora in corso incompiuto. (segue) (Brb)