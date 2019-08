Brasile: giudice accoglie ricorso contro nomina di Eduardo Bolsonaro ad ambasciatore (3)

- Per la nomina di Eduardo Bolsonaro manca solo l'ultimo passaggio istituzionale, e cioè l'approvazione della nomina da parte del Senato. Lo scorso 9 agosto infatti, tutti i passaggi sono stati superati, quando il governo degli Stati Uniti ha trasmesso a Brasilia il gradimento formale per la nomina del figlio del presidente come ambasciatore a Washington. Il presidente Bolsonaro ha già fatto sapere che invierà la richiesta in Senato domani, 13 agosto. Dopo un passaggio in commissione Esteri, sarà la volta del voto in Senato. Sia la votazione della commissione, sia quella della Senato saranno a scrutinio segreto. Il presidente Bolsonaro è in queste ore intervenuto per blindare la nomina del figlio ed evitare che i malumori manifestati da parte di molti senatori facciano sfumare l'indicazione. "Se il senato vota contro la nomina, il giorno dopo licenzio Ernesto Araujo e indico mio figlio come ministro degli Esteri così che coordinerà l'attività di oltre 200 ambasciatori in tutto il mondo", ha dichiarato alla stampa a margine di un incontro presso il palazzo presidenziale del Planalto. (segue) (Brb)