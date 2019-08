Brasile: recessione, ministro Economia Guedes chiede tempo per ripresa economica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Brasile ha registrato una contrazione dello 0,13 per cento dell'attività economica nel secondo trimestre del 2019, rispetto al primo trimestre dell'anno. Lo ha reso noto questa mattina, 12 agosto, la Banca centrale brasiliana (Bc) diffondendo il dato dell'Indice di attività economica (Ibc-Br), considerato "anteprima" ufficiale del Prodotto interno lordo (Pil) il cui dato definitivo relativo al primo semestre dell'anno sarà rilasciato ufficialmente il 29 agosto. I dati sollevano ulteriori preoccupazioni sulle prospettive per il paese. Il livello dell'attività economica era già diminuito dello 0,2 per cento nei primi tre mesi di quest'anno, rispetto all'ultimo trimestre dell'anno scorso. Il risultato debole per il secondo trimestre di quest'anno era atteso dagli economisti dal momento che le principali componenti del Pil avevano già indicato un'attività al ribasso nel periodo. Nel secondo trimestre 2019 il settore dei servizi è diminuito dello 0,6 per cento, la produzione industriale dello 0,7 per cento e le vendite commerciali dello 0,3 per cento. (segue) (Brb)