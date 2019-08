Iraq: esplode deposito di armi in base milizie sciite a sud di Baghdad

- Un deposito di armi è esploso questo pomeriggio all’interno di una base militare utilizzata dalle Unità di mobilitazione popolare (Pmu), milizie irachene a maggioranza sciita nel sobborgo di Dora, nella parte meridionale di Baghdad. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Al Mayadeen”. Al momento non è ancora chiaro cosa abbia innescato le esplosioni provenienti, secondo fonti locali, da un deposito di armi situato all’interno della base. Alcuni testimoni citati dai media locali sostengono che a provocare l’esplosione sarebbe stato un razzo, ma tale versione non trova alcuna conferma ufficiale. Nel 2014, l’Iraq è stato travolto dall'ascesa dello Stato islamico, che per tre anni ha occupato vaste porzioni di territorio. Da allora, l'esercito iracheno ha combattuto con successo contro lo Stato islamico, con l’aiuto della Coalizione internazionale guidata dagli Usa. Nel 2017 è stata conquistata Mosul, principale roccaforte dello Stato islamico in Iraq. Dopo la sconfitta militare dell’autoproclamato califfato, annunciata ufficialmente il 9 dicembre 2017 dal governo di Baghdad, permangono, tuttavia, alcune cellule dell’organizzazione terroristica in diverse zone dell’Iraq, prevalentemente nelle regioni a forte incidenza sunnita. Secondo i dati della Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Iraq (Unami), 939 civili sono stati uccisi in Iraq in atti di terrorismo e in episodi di violenza in Iraq nel corso del 2018.(Irb)