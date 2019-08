Genova: Mit, in un anno rivoluzione copernicana (2)

- Il dicastero di Porta Pia aggiunge che "avevamo promesso un cambio netto di paradigma e lo stiamo realizzando. E nel frattempo non siamo stati fermi. Gli uffici tecnici del ministero hanno compiuto 180 ispezioni straordinarie su ponti e viadotti autostradali, un’attività mai fatta prima. E l’imprinting sulla manutenzione si vede anche nei 250 milioni di euro stanziati per la ristrutturazione e ricostruzione dei ponti sul Po e suoi affluenti, e nei 2,7 miliardi di euro aggiuntivi contenuti nel contratto di programma Anas e dedicati proprio al monitoraggio dello stato di salute delle strade. Senza dimenticare il nuovo regime tariffario dell’Art", conclude la nota, "che costringe i concessionari autostradali a fare investimenti reali, soprattutto nell’ottica della manutenzione e della sicurezza". (Com)