Usa: il nuovo ambasciatore in Messico presta giuramento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Christopher Landau ha preso oggi ufficialmente l'incarico di ambasciatore degli Stati Uniti in Messico. "Sarà un onore rappresentare gli Stati Uniti in Messico, un paese socio, vicino e amico", si legge in un messaggio pubblicato sul profilo twitter dell'ambasciata statunitense a Città del Messico. La nomina di Landau era stata presentata dalla Casa Bianca a marzo e ratificata dal Senato Usa il 1 agosto. Il nuovo ambasciatore, avvocato costituzionalista occuperà il posto lasciato libero da marzo 2018, dopo l'abbandono di Roberta Jacobson, l'ambasciatore designato dall'ex presidente Barack Obama. Per Landau, con alle spalle diversi incarichi in studi legali e presso la Corte suprema, si tratta della prima esperienza da diplomatico pur essendo figlio di george, già ambasciatore Usa in Cile, Paraguay e Venezuela. (segue) (Mec)