Usa: il nuovo ambasciatore in Messico presta giuramento (2)

- Tema forte della relazione bilaterale è quello del controllo del flusso dei migranti centroamericani verso il nord del continente americano. A fine maggio i due paesi hanno firmato un accordo che ha sin qui permesso al Messico di scongiurare l'ipotesi di dover pagare un dazio del 5 per cento alle esportazione di tutti i propri prodotti in Usa. Una tagliola che sarebbe dovuta scattare il 10 giugno, e che sarebbe cresciuta del 5 per cento ogni mese se la Casa Bianca non avesse riconosciuto l'efficacia delle strategie per contenere il flusso di migranti. L'idea era quella di mostrare agli Usa che con questo piano si è quanto meno in grado di invertire la tendenza e far diminuire i flussi. (segue) (Mec)