Usa: il nuovo ambasciatore in Messico presta giuramento (5)

- A luglio, ha detto il ministro Ebrard, sono stati 87.684 i migranti entrati in Messico per dirigersi negli Stati Uniti. Una cifra che descrive un calo del 39,3 per cento rispetto a quella registrata a maggio. Nei primi cinque mesi dell'anno, ha detto Ebrard facendo in conferenza stampa il punto sui risultati ottenuti dal governo sulle politiche di controllo migratorio, il totale dei cittadini entrati nel paese ha toccato quota 144.278. Il 22 luglio il ministero degli Esteri aveva segnato che dal 7 giugno - data in cui si era firmato un accordo migratorio con gli Usa - al 13 luglio, il numero di persone che hanno cercato di varcare la frontiera nord è calato del 36,2 per cento. (Mec)