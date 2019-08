Brasile: Bolsonaro dopo sconfitta Macri a primarie, "non vorrei esodo argentini qua"

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha commentato sconfitta del presidente argentino Mauricio Macri alle elezioni primarie affermando che "il ritorno di Cristina Kirchner" metterà "l'Argentina sulla strada del Venezuela" e non vorrebbe che "i fratelli argentini fuggano qui", come si verifica nel nord con i profughi venezuelani. "Se questa sinistra torna al governo in Argentina, potremmo avere, qui nel Rio grande do sul, un nuovo stato di Roraima", ha affermato Bolsonaro nel corso di un evento a Pelotas nello stato più meridionale del Brasile (Rio grande do sul), confinante con l'Argentina. "Non vorremmo che i fratelli argentini fossero costretti a fuggire nel nostro paese, considerato quello che accadrà li se le elezioni di ottobre confermassero i risultati di ieri", ha commentato Bolsonaro. (segue) (Brb)