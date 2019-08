Imprese: giunta Roma sblocca oltre 10 milioni per pmi nelle aree in sofferenza socio-economica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare la delibera fa riferimento a tutta la zona nord ovest della Capitale, anche se tra le aree agevolabili, rispetto al passato, compaiono anche periferie del centro urbano come Testaccio che sono da considerare "problematiche non tanto per scarsità di risorse imprenditoriali in loco o difficoltà di spostamento degli abitanti, ma per preoccupanti indici di disagio sociale dei residenti". Le aree individuate come potenziali beneficiarie dei fondi sono: Val Melaina, Fidene, Serpentara, Tufello, Aeroporto dell’Urbe, Settebagni, Bufalotta, Casal Bruciato, Tiburtino Nord, San Basilio, Tor Cervara, Casal de’ Pazzi, Settecamini, Tor Pignattara, Casilino, Quadraro, Gordiani, Centocelle, Alessandrino, Tor Sapienza, La Rustica, Casetta Mistica, Centro direzionale Centocelle, Torrespaccata, Torre Maura, Giardinetti Tor Vergata, Acqua Vergine, Lunghezza, Torre Angela, Borghesiana, San Vittorino, Testaccio, Esquilino, Osteria del Curato, Romanina, Gregna, Morena, Laurentino, Spinaceto, Vallerano Castel di Leva, Decima, Porta Medaglia, Santa Palomba, Acilia nord e Acilia sud, Ostia antica, Ostia nord, Pian Due Torri, Trullo, Corviale, Ponte Galeria, Massimina, Fogaccia, Casalotti di Boccea, Boccea, Primavalle, Santa Maria della Pietà, S. Cornelia, Prima Porta, Labaro, Cesano, Tor Fiscale. (Rer)