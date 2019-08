Riforme: Salvini, taglio parlamentari in realtà è un salva-Renzi

- Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, scrive su Facebook che "il taglio dei parlamentari in realtà è un salva-Renzi. Fino all’anno prossimo non si potrebbe più tornare a votare, e la coppia Renzi-Boschi (che ha sempre votato contro il taglio) salverebbe la poltrona. Capito? Una volta mandati a casa questi sciagurati, non solo tagliamo poltrone", conclude il leader della Lega, "ma anche stipendi". (Rin)