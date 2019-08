Iraq: comando militare Baghad conferma esplosione in deposito munizioni a sud di Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comando militare di Baghdad ha confermato in una nota l’esplosione di un deposito di munizioni nel distretto di Dora a sud di Baghdad in una base utilizzata sia dalle Unità di mobilitazione popolare (Pmu), milizie irachene a maggioranza sciita che dalla polizia federale. "Un'esplosione è avvenuta nel campo militare di Saqr utilizzato delle Unità di mobilitazione popolare e della polizia federale a sud di Baghdad", riferisce la nota. Fonti contattate da “Agenzia Nova” hanno riferito che oggi pomeriggio un incendio è divampato nella base di Saqr innescando una serie di esplosioni che sono state udite in diverse zone della capitale. L’incendio avrebbe inoltre provocato il lancio accidentali di diversi razzi situati nel deposito di armamenti. “Le squadre della protezione civile stanno lavorando per spegnere l’incidendo”, hanno sottolineato le fonti di “Agenzia Nova”, precisando che al momento non risultano vittime.(Irb)