Formia: assessore Ambiente, una trentina di multe contro abbandono illecito rifiuti grazie a telecamere

- Dall'attivazione delle telecamerine di monitoraggio sull'abbandono dei rifiuti nel territorio di Formia sono state elevate sanzioni ad una trentina di persone. A comunicarlo è l'assessore alle Politiche ambientali, Orlando Giovannone, che spiega: "Le foto-trappole posizionate sul territorio comunale hanno ripreso numerosi soggetti intenti nella pratica dell'abbandono selvaggio dei rifiuti. Alcuni tra i siti più colpiti sono la zona di Madonna di Ponza, Castagneto, Via Pio la Torre e il centro cittadino. L'azione congiunta tra la Formia Rifiuti Zero e la Polizia locale ha portato all'individuazione e alla relativa notifica di sanzioni a coloro i quali utilizzano i luoghi più disparati come discariche". (Com)