Governo: Meloni, sinistre si compattano per impedire voto, Fd'I contro inciuci chiede elezioni subito

- Per giorgia Meloni è "surreale l'esito della conferenza dei capigruppo del Senato. Le sinistre, da Cinquestelle a Leu, si compattano per impedire di votare la mozione di sfiducia a Conte e chiedono al presidente del Consiglio di venire in Parlamento per fare delle non meglio precisate 'comunicazioni'. La verità - continua la presidente di Fratelli d'Italia - è che questi signori vogliono solo prendere tempo per tentare di costruire un'altra pseudo maggioranza, che ha come principale obiettivo quello di impedire ai cittadini di votare e che avrà un programma delirante: sì allo ius soli, alla patrimoniale, ai confini aperti e all'adozione per le coppie omosessuali. Fratelli d'Italia - conclude Meloni - farà tutto quello che è in suo potere per sventare questo ennesimo schiaffo alla democrazia per mano dei sedicenti democratici. La nostra posizione rimane la stessa: no agli inciuci ed elezioni subito per dare all'Italia un governo coeso e solido". (Com)