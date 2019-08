Governo: Arrigoni (Lega), Renzi per la poltrona pronto a sbugiardare se stesso

- "Siamo seri, chi ha perso le elezioni non può governare. Non si può rientrare dalla finestra dopo che gli italiani ti hanno fatto uscire dalla porta", dice il senatore della Lega, Paolo Arrigoni. "I giochetti da caminetti romani non valgono più degli italiani! Chi lo diceva ad aprile 2018, caro Renzi? Ma tu, con il solito tweet. Cos'è successo in poco più di un anno? Hai perso la memoria o ti è cresciuto il naso per aver detto una balla? Per la poltrona evidentemente sei pronto a sbugiardare anche te stesso", conclude Arrigoni. (Com)