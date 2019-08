Funerali Diabolik: Questura incontra famiglia ma ancora incerto svolgimento rito domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel tardo pomeriggio la famiglia di Fabrizio Piscitelli, 53enne storico capo degli ultras degli Irriducibili della Lazio, è stata ricevuta in Questura dove è stato definito e illustrato il servizio di domani come stabilito dall’ordinanza del Questore Carmine Esposito per lo svolgimento, in forma privata, delle esequie. Per domani alle ore 6 nella cappella del cimitero Flaminio resta in atto quindi il servizio di ordine pubblico previsto per lo svolgimento delle esequie dell'uomo noto negli ambienti del tifo come Diabolik e resta quindi fissata alle 6 la cerimonia funebre. Il rito, nel caso in cui i familiari presenzieranno si svolgerà, in caso contrario sarà valutato dalla Questura il da farsi nella stessa giornata di domani. (segue) (Rer)