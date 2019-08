Funerali Diabolik: Questura incontra famiglia ma ancora incerto svolgimento rito domani (3)

- Però, intanto, sembra che alle sei del mattino di domani nessuno della famiglia, salvo cambiamenti dell’ultima ora, presenzierà alla cerimonia al cimitero Flaminio. A quanto si è appreso da fonti vicine ai familiari, infatti, la sorella di Piscitelli, Angela, e la moglie Rita Corazza hanno confermato l'intenzione di non partecipare alle esequie nella forma decisa dal Questore. Sempre le stesse fonti hanno spiegato che anche i gruppi organizzati dei tifosi, così come gli amici e i parenti della vittima, dovrebbero sposare la linea della famiglia e disertare l’appuntamento. Tuttavia sui social sono già tanti quelli che stanno scrivendo “ci vediamo domani a Roma”. Bisognerà capire nelle prossime ore se la questura deciderà di far svolgere comunque i funerali, anche in assenza della famiglia, o se si riuscirà ad ottenere una mediazione che permetta una cerimonia pubblica ma con alcune misure di sicurezza ben definite. (Rer)