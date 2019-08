Milano: Grimoldi (Lega), grave aggressione donna, in città regna caos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda, Paolo Grimoldi, l'aggressione di una donna avvenuta questa mattina in largo La Foppa a Milano è un episodio che "sconcerta e preoccupa". "Nella Milano dell'accoglienza senza se e senza ma, del porte aperte a tutti, del non ci sono regole, in questa Milano di Giuseppe Sala e Majorino, succede anche questo, che un immigrato tenti di uccidere una donna in mezzo alla strada, in una città allo sbando dove regnano il caos e il lassismo. Povera Milano. È questo il nostro biglietto da visita per le prossime Olimpiadi? Siamo messi bene", scrive Grimoldi sulla sua pagina Facebook. (com)