Brasile: Amazzonia, il governo tedesco risponde alle accuse di Bolsonaro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'annuncio reso sabato da Berlino il presidente Bolsonaro, aveva affermato di non aver bisogno degli aiuti finanziari di Berlino per preservare il polmone verde del pianeta e che il vero interesse del governo tedesco sarebbe quello di "comprare" l'Amazzonia. La Germania "non comprerà l'Amazzonia. Possono fare l'uso che vogliono del loro denaro. Il Brasile non ne ha bisogno", ha detto Bolsonaro. "Credete che i grandi paesi siano interessati all'immagine del Brasile o a impossessarsi del Brasile?", ha insistito il capo dello stato. Nella sua intervista, la ministro tedesca aveva precisato che Berlino avrebbe congelato nuovi progetti ma non interrotto quelli esistenti. Questa mattina il ministro dell'Ambiente brasiliano, Ricardo Salles, ha dichiarato che il governo presenterà "presto" una strategia per la conservazione dell'Amazzonia, che includerà "regolarizzazioni, azioni di controllo, nonché un nuovo modello di pagamento per i servizi ambientali". (segue) (Brb)