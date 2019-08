Brasile: Amazzonia, il governo tedesco risponde alle accuse di Bolsonaro (3)

- Da mesi i ministeri dell'Ambiente e degli Esteri del Brasile avevano avviato trattative politiche e diplomatiche con i governi di Germania e Norvegia per cercare di evitare il taglio dei finanziamenti al fondo Amazzonia. Si trattava di risolvere la controversia avviata a maggio, dopo che Salles aveva annunciato l'intenzione di apportare modifiche alla destinazione strategica del denaro. Brasilia aveva proposto, tra le altre cose, di utilizzare il denaro del fondo per compensare i proprietari di immobili rurali, politica che non rientra nella tutela della foresta. Inoltre, con decreto presidenziale, il governo aveva estinto lo scorso aprile il Comitato di orientamento del Fondo Amazon (Cofa) e del Comitato tecnico del Fondo Amazon (Ctfa), insieme a centinaia di altri organi collegiali legati alla pubblica amministrazione. Norvegia e Germania hanno immediatamente preso posizione contro i cambiamenti, minacciando di smettere di finanziare il fondo. (segue) (Brb)