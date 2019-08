Migranti: Ocean Viking, salvati altri 105 migranti in acque internazionali al largo della Libia

- La nave battente bandiera norvegese Ocean Viking, noleggiata dalle organizzazioni non governative Medici senza frontiere (Msf) ed Sos Mediterranée, ha annunciato il salvataggio di altri 105 migranti in acque internazionali al largo della Libia. Lo riferisce una nota di Sos Mediterranée. Con quest’ultimo salvataggio sale a 356 il numero di migranti a bordo della nave in attesa di un porto di sicuro in cui sbarcare. Nel frattempo altri 150 migranti restano bloccati a bordo della nave dell’Ong spagnola Open Arms al largo dell'isola italiana di Lampedusa.(Res)