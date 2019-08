Governo: De Petris (Leu), Casellati avrebbe dovuto mantenere profilo un po' più neutrale

- La "cosa grave è che non si sa come si potrà garantire a tutti i senatori di poter partecipare domani", alle 18, nell'emiciclo di palazzo Madama, "ad una discussione che non riguarderà soltanto il calendario. E' gravissimo perché significa piegare il regolamento a chi decide dalla spiaggia (Matteo Salvini, ndr) di presentare la mozione di sfiducia" al premier Giuseppe Conte "con il tentativo, ancora una volta, di ribaltare la decisione assunta a maggioranza dai capigruppo" di ascoltare le comunicazioni del presidente del Consiglio, in Aula al Senato, il prossimo 20 agosto: lo ha sottolineato la senatrice di Liberi e uguali e presidente del gruppo Misto di palazzo Madama, Loredana De Petris, al termine della conferenza dei capigruppo. "Casellati", ha proseguito la parlamentare di Leu, "si è assunta una responsabilità grave, non si è posta il problema di avvertire tutti i senatori. Il presidente avrebbe dovuto mantenere un profilo un po' più neutrale", ha concluso De Petris, "considerata la situazione di crisi". (Rin)