Milano: strappano collanina d'oro a 83enne durante rapina, un arresto

- Hanno puntato e avvicinato da dietro un’anziana di 83 anni e all’improvviso le hanno strappato la collanina d’oro che portava al collo. È accaduto domenica sera alle 19.45 in via Federico Chopin, nel quartiere del Vigentino alla periferia Sud di Milano. Un passante che ha assistito alla rapina ha immediatamente allertato una volante della polizia che transitava in zona. Gli agenti con la descrizione fornita dal testimone hanno fatto un giro e rintracciato i due malviventi. Sono due giovani romeni con precedenti di di 24 e 21 anni che sono stati arrestati per rapina. L’anziana è rimasta illesa e non ha avuto bisogno di cure mediche. (Rem)