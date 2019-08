Rifiuti: sversamento illecito, a Napoli controlli e sanzioni della Polizia locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Verbalizzati anche quattro esercenti di via Aquila e via Ferrara per le stesse violazioni. Anche in via Roma verso Scampia il reparto ha continuato i controlli sul conferimento dei rifiuti rilevando ancora il fenomeno del conferimento a terra anche da parte di cittadini provenienti da comuni diversi confinanti. Nel quartiere Ponticelli, nella zona dell'ospedale del mare, sono stati individuati due nuovi abbandoni di rifiuti speciali, uno di copertoni in via Woolf e uno di numerosi componenti di parti plastiche e meccaniche di impianti di raffreddamento di veicoli, per cui sono in corso ulteriori accertamenti per la ricerca delle officine di provenienza. Anche al Vomero sono state sanzionate quattro attività, una macelleria, un negozio di ortaggi e alimentari tra le vie adiacenti lo stadio collana. A Fuorigrotta in viale Augusto il titolare di una enoteca conferiva rifiuti fuori orario e un Bar pasticceria li conferiva non differenziati miscelati alla frazione organica. In via Leopardi multati anche due cittadini per aver conferito i rifiuti a terra. Ancora in viale Augusto sanzionati i titolari di attività di Acconciature e una Focacceria per il conferimento irregolare in violazione della ordinanza comunale che prevede per tutte le violazioni la sanzione pecuniaria di euro 500 e la segnalazione della recidiva per i commercianti. Controlli e sanzioni sono stati eseguiti ancora sulle vie San Sepolcro, via Montecalvario, viale M.Cristina di Savoia e corso Vittorio Emanuele, multando principalmente i cittadini che abbandonano i rifiuti a terra. (Ren)