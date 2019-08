Governo: Bernini (FI), si sta creando rampa di lancio per Conte bis o nuovo esecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La "crisi di governo non è cominciata oggi, è evidente che se si comincia a fare una distinzione tra mozione di sfiducia e comunicazioni del presidente del Consiglio si sta creando, da parte dei colleghi, una rampa di lancio per un Conte bis o per un nuovo governo. Chiedo ai miei colleghi di uscire dall'opacità e dire se il Partito democratico vuole votare a favore o contro la mozione di sfiducia" al premier "o se magari vuole creare un nuovo esecutivo. Noi vogliamo ridare voce agli italiani, non vogliamo creare accordicchi o inciuci di palazzo": lo ha sostenuto Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, al termine della conferenza dei capigruppo di palazzo Madama. Domani, alle 18, è stata convocata l'Aula per stabilire il calendario dei lavori. (Rin)