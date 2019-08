Yemen: Emirati esortano separatisti del sud e forze governo Aden al dialogo

- Il principe ereditario di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed al Nahyan, ha esortato i separatisti del Consiglio di transizione meridionale (Cts) ad impegnarsi in un dialogo con le forze fedeli al governo del presidente Abd Rabbo Mansour Hadi con l’obiettivo di porre fine alla crisi che ha interessato negli ultimi giorni la città di Aden, sede provvisoria dell’esecutivo sostenuto dalla coalizione militare guidata da Arabia Saudita ed Emirati. Parlando ai giornalisti al termine di un incontro avvenuto oggi alla Mecca con il re saudita Salman e il principe ereditario Mohammed bin Salman, Mohammed bin Zayed ha dichiarato che “l’unico modo per risolvere le differenze tra i fratelli yemeniti è il dialogo”. Citato dall’agenzia di stampa emiratina Wam, Mohammed bin Zayed ha sottolineato che l’incontro di oggi in Arabia Saudita “rappresenta l’interesse comune (di Riad e Abu Dhabi) per la stabilità dello Yemen”. Il principe Mohammed ha anche esortato le fazioni yemenite a "cogliere questa opportunità e condurre colloqui per raggiungere un a soluzione nell'interesse dello Yemen e della sua popolazione”. (segue) (Res)