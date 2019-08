Yemen: Emirati esortano separatisti del sud e forze governo Aden al dialogo (3)

- La mossa dei separatisti del Cts guidati da Aidaroos al Zubaidi mette in pericolo l’alleanza tra Riad ed Abu Dhabi che nel 2015 è entrata in campo per sostenere le forze del governo Hadi contro i ribelli sciiti Houthi. Il leader separatista ha assicurato oggi che il suo gruppo sostiene ancora la coalizione contro i ribelli Houthi e che parteciperà al vertice di emergenza che si terrà nei prossimi giorni in Arabia Saudita, rifiutandosi tuttavia di ritirare le sue forze dagli edifici governativi occupati lo scorso 10 agosto dopo gli scontri con le forze di Hadi che hanno provocato la morte di 40 persone, tra cui diversi civili. (segue) (Res)