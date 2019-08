Yemen: Emirati esortano separatisti del sud e forze governo Aden al dialogo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministero degli Esteri yemenita quello condotto dai separatisti è stato “un colpo di Stato”. Gli scontri sono iniziati mercoledì 7 agosto, quando il numero due del Cts Hani Bin Braik, un ex ministro di Hadi, ha invitato le forze separatiste a fare irruzione nel palazzo presidenziale di Aden per rovesciare il governo. Secondo l’emittente satellitare “al Jazeera”, è stato “il recente ritiro delle forze emiratine da Aden a incoraggiare i separatisti a entrare in azione”. A infiammare le tensioni, tuttavia, è stato anche un recente attacco rivendicato dagli Houthi contro una parata militare, nel quale hanno perso la vita 36 persone tra cui un comandante delle forze separatiste. Il 10 agosto i separatisti hanno preso il controllo di tutte le basi militari in città e occupato il palazzo presidenziale. In mattinata la coalizione araba a guida saudita (della quale fanno parte anche gli Emirati Arabi Uniti) ha fatto sapere di aver raggiunto un accordo per un cessate il fuoco e il ritiro delle parti da tutte le posizioni conquistate negli ultimi giorni. (segue) (Res)