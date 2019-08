Yemen: Emirati esortano separatisti del sud e forze governo Aden al dialogo (5)

- Le violenze rischiano di aprire un nuovo fronte nella guerra in Yemen, scoppiata nel settembre del 2014 dopo la conquista della capitale Sana’a da parte delle milizie ribelli Houthi, finanziate e armate dall’Iran. Nel marzo del 2015 è intervenuta nel conflitto una coalizione regionale guidata dall’Arabia Saudita e della quale fanno parte anche gli Emirati Arabi Uniti. Prima del ridimensionamento delle sue forze nello Yemen, Abu Dhabi ha investito molto nel mantenimento della sicurezza nel sud del paese, divenuto un’area altamente strategica, soprattutto Aden, che con il suo porto domina lo stretto di Bab al Mandab e il traffico marittimo da e per il Canale di Suez. Lo Yemen del Sud era uno Stato indipendente prima della sua fusione con il Nord nel 1990 da parte dell’allora presidente Ali Abdullah Saleh (ucciso nel dicembre del 2017 dai ribelli Houthi) che pose come capitale la città di Sana’a, situata nella parte settentrionale del paese. Nel 1994 alcuni ufficiali del sud dello Yemen organizzarono una ribellione per riguadagnare l’autonomia proclamando la Repubblica democratica dello Yemen, con capitale Aden. La ribellione durò solamente due settimane, con l’occupazione delle forze governative del sud del paese. (segue) (Res)