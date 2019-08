Roma: Campidoglio, esternalizzazione attività registri riguarda soltanto trasporto e riposizionamento

- Il Campidoglio in merito a quanto riportato da alcuni quotidiani sulle attività che riguardano la digitalizzazione dei documenti da parte dei dipendenti comunali precisa che "le attività legate allo Stato Civile che sono state esternalizzate, a partire dal 2010, riguardano esclusivamente il trasporto e il riposizionamento dei registri. Non riguardano, invece, scansione e digitalizzazione. Occorre anche precisare che giornalmente vengono movimentati 1200 volumi delle dimensioni di cm. 45x33 contenenti 198 pagine ciascuno. L'altezza delle scaffalature è di 3 metri da raggiungere con scale di sicurezza. Il lavoro affidato esternamente consiste, quindi, nel prelevare i volumi dagli scaffali e nel riporli dove erano stati prelevati. E' evidente che nel processo di dematerializzazione degli atti gran parte del lavoro consiste in attività di facchinaggio".(Com)