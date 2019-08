Imprese: giunta Roma sblocca oltre 10 milioni per pmi nelle aree in sofferenza socio-economica

- La giunta capitolina ha sbloccato oltre 10 milioni di euro provenienti da un residuo di fondi destinati dal Mise alle imprese romane e che erano fermi da molti anni. La delibera di giunta, approvata alcuni giorni fa, indica nella somma di 1.134.000 euro i fondi già pronti ad essere spesi e in due voci, che vanno dagli oltre 7,5 milioni dei fondi già armonizzati agli oltre 3,1 milioni di finanziamenti non vincolati (e che andranno inseriti in bilancio come maggiori fondi di spesa corrente), le somme che da qui in avanti potranno essere impegnate attraverso gare e bandi pubblici. Lo scopo è quello di agevolare i processi d’innovazione e adeguamento tecnologico delle piccole imprese, favorire la sperimentazione di nuovi incubatori come i coworking, progettare un sistema di agevolazioni che promuova forme di mentoring e tutoring per le pmi in costruzione. La distribuzione dei fondi avverrà, tramite le procedure di gara, tenendo conto delle necessità di alcune aree della Capitale che - a seguito di un dettagliato lavoro d’analisi - risultano svantaggiate sul fronte della crescita economica e sociale. Dall’analisi del Campidoglio, rispetto al passato, le aree “agevolabili”, ovvero che avranno priorità perché a rischio sofferenza socioeconomica, restano indicativamente quelle periferiche della città. (segue) (Rer)