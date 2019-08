Albania: 94 per cento dei giovani non ha fiducia in istituzioni pubbliche

- La grande maggioranza dei giovani albanesi si dice delusa nei confronti delle istituzioni pubbliche. Un sondaggio condotto dalla rete nazionale dei giovani Crca e dalla Coalizione per l'educazione in Albania (Ace) fra 1200 giovani albanesi in tutto il paese e pubblicato oggi in occasione della Giornata mondiale della gioventù, dimostra che il 94 per cento degli interpellati "non ha nessuna speranza per la soluzione dei loro problemi da parte del governo centrale o dall'amministrazione locale". Secondo il sondaggio l'89 per cento dei giovani avrebbe dichiarato che "i comuni sono ostili nei loro confronti", mentre il 57 per cento ha apprezzato al minimo l'operato dei comuni ripetto ai problemi legati alla gioventu'. (segue) (Alt)