Albania: 94 per cento dei giovani non ha fiducia in istituzioni pubbliche (2)

- Alta anche la diffidenza nei confronti delle forze politiche del paese. Il 62 per cento hanno affermato di "non avere fiducia in nessun partito che possa trattare le loro preoccupazioni o abbia la volontà di cooperare con i giovani. L'84 per cento degli interpellati hanno detto che "le forze politiche sono poco o molto poco aperte alle questioni legate ai giovani", e che "solo nel 35 per cento dei casi, vengono consultati dai partiti durante le champagne elettorali". Circa il 39 per cento dei giovani sostengono che la disoccupazione sia il loro maggiore problema, mentre nel sondaggio di un anno fa, la disoccupazione è stata considerata un problema solo dal 30 per cento dei giovani. (Alt)