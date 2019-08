Pallavolo: Cattaneo (Federvolley), soddisfazione per la qualificazione olimpica delle nazionali

- “Provo una gioia davvero immensa, ad appena una settimana di distanza portiamo a Tokyo anche i ragazzi e questo, naturalmente, non può che inorgoglirmi”. Così il presidente della Federvolley Cattaneo ha accolto la notizia della qualificazione della nazionale azzurra di pallavolo ai Giochi olimpici di Tokyo, a una settimana di distanza da quella ottenuta dalle ragazze di Davide Mazzanti. “Anche a Bari, come a Catania, il pubblico è stato straordinario e ha accompagnato i ragazzi di Blengini in questa magnifica avventura – ha sottolineato - In entrambe le sedi abbiamo trovato calore, affetto e un entusiasmo contagioso; questa cosa, che non è una novità per noi, mi riempie di gioia”. “È doveroso da parte mia ringraziare il ct, i ragazzi e tutto lo staff per lo splendido lavoro svolto che ha portato questo eccezionale risultato che ripaga l’intera federazione per i tanti sacrifici fatti – ha evidenziato Cattaneo - Gianlorenzo, i suoi uomini e tutti i ragazzi sono stati straordinari prendendosi una rivincita sportiva sulla Serbia che tutti noi aspettavamo da un anno”. “Lo sport però si sa – ha detto - è anche questo: a volte dà, a volte toglie e in questo caso ci ha regalato un posto tra le 12 che disputeranno i Giochi. Da presidente non posso che essere soddisfatto. A questo punto le nostre squadre a Tokyo saranno tre con pallavolo e sitting volley ben rappresentate”. “Ora ci godremo questi risultati, ma la nostra attenzione è già al beach volley, vogliamo qualificarci ai Giochi anche in quest’altra nostra importante disciplina”, ha concluso Cattaneo. (Ren)